Goal: «Гуанчжоу» предложил «Барселоне» 50 млн евро за Малкома

Полузащитник «Барселоны» привлек интерес «Гуанчжоу Эвергранд».

Как сообщает Goal, китайский клуб предложил 50 миллионов евро за 21-летнего бразильца.

Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» одобрил трансфер, несмотря на финансовые ограничения, налагаемые на команды чемпионата Китая.

Ранее сообщалось, что несколько китайских клубов интересуются Малкомом, один из них предлагал 65 миллионов евро.

Напомним, что летом «Барселона» подписала Малкома за 41 миллион евро из «Бордо», уведя игрока у «Ромы».

В текущем сезоне Ла Лиги Малком выходил на поле в пяти матчах и не отметился результативными действиями.

Он забил 1 гол в 2 матчах Лиги чемпионов. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

«Барселона» выхватила Малкома из самолета в «Рому». Безумие