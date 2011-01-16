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    «Арсенал» может арендовать Хамеса на полгода за 3 млн фунтов

    Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Арсенал возможные трансферы Хамес Родригес Футбол

    «Арсенал» рассматривает возможность аренды полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса, права на которого принадлежат «Реалу».

    Мюнхенцы готовы отпустить 27-летнего колумбийца за 3 миллиона фунтов. Именно в такую сумму обходится «Баварии» полугодовая аренда Хамеса.

    «Арсенал» видит в хавбеке вероятную замену Месуту Озилу, который в январе может сменить клуб.

    Хамес выступает за «Баварию» с 2017 года на правах двухлетней аренды, однако при главном тренере Нико Коваче у него нет твердого места в стартовом составе. У немцев есть опция выкупа игрока по окончании сезона за 42 млн евро.

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