«Арсенал» может арендовать Хамеса на полгода за 3 млн фунтов

рассматривает возможность аренды полузащитника «Баварии» , права на которого принадлежат «Реалу».

Мюнхенцы готовы отпустить 27-летнего колумбийца за 3 миллиона фунтов. Именно в такую сумму обходится «Баварии» полугодовая аренда Хамеса.

«Арсенал» видит в хавбеке вероятную замену Месуту Озилу, который в январе может сменить клуб.

Хамес выступает за «Баварию» с 2017 года на правах двухлетней аренды, однако при главном тренере Нико Коваче у него нет твердого места в стартовом составе. У немцев есть опция выкупа игрока по окончании сезона за 42 млн евро.