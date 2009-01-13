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    Ещенко о Каррере: «Вот смысл мне его было сливать? Я играл, подписал при нем контракт, он мне доверял»

    Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Иско Массимо Каррера Спорт-Экспресс Футбол

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о ситуации вокруг бывшего тренера команды Массимо Карреры.

    – Претензия фанатов в том, что часть игроков намеренно сливала Карреру.

    – Вот смысл мне его было сливать? Я при Каррере играл, подписал при нем контракт, он мне доверял.

    Потом в один момент из-за какого-то лайка подумал, что я его сливаю. Так? Вон, в «Реале» случай с Иско еще жестче, но с ним разве что-то сделали? Тем более, мы выходили с Каррерой, пообщались один на один, но он не хотел меня слушать.

    Вы еще вот о чем подумайте: как Каррере перевели это стихотворение? Я по-русски то не понимаю до конца, о чем там речь. С гуся вода, все такое. Как ему это объяснили? Мы можем только догадываться, – сказал Ещенко.

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