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    Саутгейт может возглавить «МЮ» летом в случае отказа Почеттино

    Теги Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия отставки Маурисио Почеттино Футбол

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт – очередной кандидат на назначение в «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.

    Манкунианцы рассматривают вариант с 48-летним англичанином на случай отказа или срыва сделки с Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).

    В октябре Саутгейт продлил контракт с Футбольной ассоциацией Англии (FA) до 2022 года с увеличением зарплаты с 2 миллионов фунтов в год до 3 миллионов.

    Контракт нынешнего главного тренера «МЮ» Оле-Гуннара Сульшера рассчитан до июня 2019-го.

    Среди других кандидатов на назначение в «МЮ» ранее фигурировали Зинедин Зидан (экс-«Реал») и Лоран Блан (экс-«ПСЖ»).

    «МЮ» выиграл 5 матчей подряд при Сульшере с общим счетом 16:3

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