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    Мбаппе забил 14-й гол в сезоне лиги 1. Больше в лигах топ-5 только у Месси – 16

    Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

    Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отличился в матче чемпионата Франции с «Амьеном» (3:0).

    20-летний нападающий забил 14-й гол в сезоне лиги 1 и делит второе место среди игроков лиг топ-5 с Криштиану Роналду («Ювентус»), Пьером-Эмериком Обамеянгом («Арсенал»), Харри Кейном («Тоттенхэм») и Мохамедом Салахом («Ливерпуль»).

    Лидирует форвард «Барселоны» Лионель Месси – 16 мячей.

    Кроме того, Мбаппе приблизился к личному рекорду. В чемпионате Франции-2016/17 он забил за «Монако» 15 голов.

    Подробнее его статистику можно найти здесь.

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