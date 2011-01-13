Мбаппе забил 14-й гол в сезоне лиги 1. Больше в лигах топ-5 только у Месси – 16

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отличился в матче чемпионата Франции с «Амьеном» (3:0).
20-летний нападающий забил 14-й гол в сезоне лиги 1 и делит второе место среди игроков лиг топ-5 с Криштиану Роналду («Ювентус»), Пьером-Эмериком Обамеянгом («Арсенал»), Харри Кейном («Тоттенхэм») и Мохамедом Салахом («Ливерпуль»).
Лидирует форвард «Барселоны» Лионель Месси – 16 мячей.
Кроме того, Мбаппе приблизился к личному рекорду. В чемпионате Франции-2016/17 он забил за «Монако» 15 голов.
Подробнее его статистику можно найти здесь.