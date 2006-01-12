Клопп о победе над «Брайтоном»: «Это была не футбольная опера, но вполне приличная песня»

Главный тренер Юрген Клопп поделился мнением о победе над «Брайтоном» (1:0).

«Было очень сложно, но так бывает. Сегодня был очень важный матч. Все знают, как сложно играть в гостях у . Нужно быть креативными в матче против хорошего и организованного соперника.

Мы показали зрелую игру. Мне нравится, что этот сезон открывает в нас новые умения. Я бы предпочел, чтобы мы это сохранили. Мы сделали выводы по первому тайму и во втором играли лучше. Мне понравилась игра. Конечно, это была не футбольная опера, но вполне приличная песня.

Очевидно, что нам было сложно, хоть мы и много владели мячом. Крис Хьютон – хитрый лис. Они идеально занимали пространство. В такой игре тяжело действовать на 100% в течение всего матча. Это вызов, но это настоящий футбол. Мы победили, и я рад.

Нам нужно побеждать в каждом матче, так это работает. Мы «Ливерпуль», и мы должны выигрывать матчи. Ничего нового. Играть вничью не хочется, но нужно работать над каждым шагом. Стараться создавать и, если получается, использовать это.

Мне не понравилась только наша игра на подборах. Чистых выносов не было, хотя это бы помогло», – сказал Клопп в эфире Sky Sports.

«Мы знали, что можем управлять игрой. Мы больше не по-детски наивны. Могли сыграть лучше, но я доволен, потому что целью была победа. Если хочешь быть успешным, нужно быть готовым к защите, к контрпрессингу, к принятию определенных решений. Кое-где мы могли сыграть более эффектно, креативно и круто.

Семиочковый отрыв ничего не значит. Мы взяли очки, вот и все. Это круто, но мы знаем, что завтра и в понедельник он может уменьшится. Мы можем только думать о себе», – добавил немец в эфире BBC.