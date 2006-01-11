Василий Березуцкий: «Как нас с Алексеем различать? Я красивее, умнее и скромнее»

Братья Алексей и Василий Березуцкие, вошедшие в штаб Леонида Слуцкого в «Витессе», дали интервью клубной пресс-службе.

– На этом сборе мы впервые видим вас в форме «Витесса». Расскажите, как складываются дела?

– (Василий) Дела складываются очень хорошо, место отличное, прекрасная погода. Все футболисты усердно работают. Все здорово.

(Алексей) Когда мы приехали, то поняли, что все игроки хорошо оснащены технически и отлично готовы физически.

(В) Мы надеемся, что наши тренерские карьеры сложатся так же хорошо, как игровые.

(А) Лучше, чем игровые.

(В) Лучше, чем игровые, это возможно. Но мы иногда тренируемся вместе с парнями, потому что год [после завершения карьеры] – не такой долгий перерыв. Мы стараемся всем помогать на поле.

(А) Поддерживаем их, говорим с ними, ведь у нас большой опыт и хорошие футбольные навыки, но долго бегать мы уже не можем.

– Вы стараетесь развивать свои тренерские навыки под руководством Леонида Слуцкого, с которым хорошо знакомы.

– (А) Конечно, мы очень давно его знаем, он прекрасный тренер. Когда он предложил нам присоединиться к нему, мы обрадовались. Думаю, это отличная возможность чему-то научиться. Сейчас это очень важно для нас.

(В) Мы знаем его тактические приемы, методы его работы, так что нам легко понять [его требования] и объяснить игрокам, что нужно делать. Мы знаем все ошибки, которые допускали на поле, работая с ним.

– Если говорить о вашем опыте и приемах, что вы можете предложить?

– (А) Это неважно, ведь у нас есть большой босс. Мы можем что-то предложить ему, а он уже решит, что делать.

– У меня последний вопрос: как вас различать?

– (В) Это очень просто. Я пять раз ломал нос. Посмотрите на мой нос, он не в порядке.

(А) А еще он пониже.

(В) Слушайте, я красивее, умнее и скромнее, конечно.