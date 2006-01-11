Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Рубин» может расторгнуть контракт с Джанаевым. Он получает 1,5 млн евро в год

    Теги Рубин Федор Кудряшов Владимир Гранат премьер-лига Россия Сослан Джанаев Сесар Навас Сердар Азмун Футбол

    «Рубин» хочет уменьшить зарплатную ведомость в команде.

    Сейчас она составляет 12-13 миллионов евро в год, но ее хотят сделать еще меньше. В частности, именно поэтому был расторгнут контракт с Федором Кудряшовым, который зарабатывал около 1,5 миллиона евро в год.

    Это самая высокая зарплата в клубе, она сопоставима с деньгами, которые получают Сослан Джанаев и Владимир Гранат. Но если Гранат согласился пойти на понижение зарплаты в три раза, то Джанаев и Кудряшов – нет.

    Покупателей на них найти сложно, поэтому «Рубин» может расторгнуть контракт и с Джанаевым, который не поехал на первый сбор команды.

    По окончании сезона клуб также могут покинуть Сердар Азмун (тоже зарабатывает 1,5 млн евро) и Сесар Навас (500 тысяч евро). Азмун – единственный игрок, на котором казанцы смогут заработать.

    1-2 миллиона рублей в месяц получают Хорен Байрамян, Вячеслав Подберезкин, Егор Сорокин. Филип Уремович получает 400 тысяч евро в год. Арендованный у «Зенита» вратарь Егор Бабурин получает от петербургского клуба 3 миллиона рублей.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться