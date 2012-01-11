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    Жозе Моуринью: «Возвращение в «Реал» или «Интер» было бы для меня большой честью»

    Теги Интер Жозе Моуринью Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Футбол

    Бывший главный тренер «Реала» и «Интера» Жозе Моуринью заявил, что не прочь вернуться в мадридский или миланский клуб.

    Последним местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед», откуда его уволили 18 декабря.

    «Возвращение в «Реал» или «Интер» было бы для меня большой честью. Но сейчас я разговариваю с вами [с журналистом], больше ни с кем.

    Когда тренер или игрок возвращается в команду, это означает, что [ранее] он сделал для нее что-то хорошее. Именно такие у меня были ощущения при возвращении в «Челси».

    Когда профессионал возвращается или приглашается в бывший клуб, для него это большая честь. Если тебя зовут обратно, значит, тебя ценят.

    Сейчас у меня появилось право отдохнуть, расслабиться, взять паузу, покритиковать себя и спокойно проанализировать все, что я пережил за последние несколько лет. Обдумать все и подготовиться к новой главе своей карьеры», – сказал Моуринью.

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