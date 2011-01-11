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    Вальверде о поражении от «Леванте»: «Барселоне» нужна ротация»

    Теги Барселона Леванте Эрнесто Вальверде Кубок Испании Джейсон Мурильо Футбол

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги первого матча 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте» (1:2).

    В игре приняли участие молодежь и футболисты каталонцев с дефицитом игровой практики.

    «Я выбрал состав, полагая, что именно с этими игроками у нас будет больше шансов победить. Нужно признать, что ротация необходима. В то же время это риск, будь то Ла Лига, Кубок Испании или Лига чемпионов.

    Я очень доволен дебютом Мурильо. Его опыт в таких матчах чрезвычайно полезен, и он способен стать примером для молодых игроков», – сказал Вальверде.

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