«Реал» не планирует увольнять Солари

«Реал» пока не собирается отправлять в отставку главного тренера команды Сантьяго Солари, несмотря на спад в результатах в .

Аргентинца могут уволить только в случае откровенного провала во второй половине сезона.

утвердил Солари главным тренером в ноябре 2018-го после двух недель работы и.о. Контракт подписан до 2021 года.

Под руководством Солари мадридцы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов и выиграли в декабре клубный чемпионат мира.

После 18 туров «Реал» занимает в таблице примеры 5-е место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 10 очков.

При этом при Солари королевский клуб еще не встречался в Ла Лиге с командами из верхней части таблицы.