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    «Реал» не планирует увольнять Солари

    Теги Сантьяго Солари Реал Мадрид Ла Лига отставки Футбол

    «Реал» пока не собирается отправлять в отставку главного тренера команды Сантьяго Солари, несмотря на спад в результатах в Ла Лиге.

    Аргентинца могут уволить только в случае откровенного провала во второй половине сезона.

    «Реал» утвердил Солари главным тренером в ноябре 2018-го после двух недель работы и.о. Контракт подписан до 2021 года.

    Под руководством Солари мадридцы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов и выиграли в декабре клубный чемпионат мира.

    После 18 туров «Реал» занимает в таблице примеры 5-е место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 10 очков.

    При этом при Солари королевский клуб еще не встречался в Ла Лиге с командами из верхней части таблицы.

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