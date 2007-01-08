Браим Диас сказал, что с детства болел за «Реал», но в 12 лет он был фанатом «Барселоны» и Месси

Полузащитник «Реала» Браим Диас в детстве болел за «Барселону» и форварда Лионеля Месси.
Мадридцы на днях купили 19-летнего испанца у «Манчестер Сити» за 15 миллионов евро.
Во время первой пресс-конференции в «Реале» Диас поцеловал эмблему клуба и заявил, что исполнил детскую мечту, переехав в Мадрид.
Однако в программе El Chiringuito de Jugones показали старое видео, из которого следует, что в 12 лет футболист, игравший тогда в системе «Малаги», болел за каталонцев.
– Какой клуб лучше – «Реал» или «Барселона»?
– «Барселона».
– Кто твой кумир?
– Месси.
– С каким игроком тебя можно сравнить?
– Мне все равно, но если с Месси – хорошо, – рассказал игрок.
Лучшие скиллы Браима Диаса. Вот почему его купил «Реал»
🚨DOCUMENTO #JUGONES |@Brahim le RECONOCIÓ a @quimdomenech que ERA DEL BARÇA y su ÍDOLO ERA Messi cuando tenía 12 años. ¡SE HARÁ VIRAL! pic.twitter.com/RMzilUVVyj— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 8 января 2019 г.