Браим Диас сказал, что с детства болел за «Реал», но в 12 лет он был фанатом «Барселоны» и Месси

Полузащитник «Реала» Браим Диас в детстве болел за «Барселону» и форварда .

Мадридцы на днях купили 19-летнего испанца у «Манчестер Сити» за 15 миллионов евро.

Во время первой пресс-конференции в Диас поцеловал эмблему клуба и заявил, что исполнил детскую мечту, переехав в Мадрид.

Однако в программе El Chiringuito de Jugones показали старое видео, из которого следует, что в 12 лет футболист, игравший тогда в системе «Малаги», болел за каталонцев.

– Какой клуб лучше – «Реал» или ?

– .

– Кто твой кумир?

– Месси.

– С каким игроком тебя можно сравнить?

– Мне все равно, но если с Месси – хорошо, – рассказал игрок.

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