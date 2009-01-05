Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Александр Самедов: «Грустно покидать родной клуб, но жизнь продолжается»

    Теги Спартак Александр Самедов премьер-лига Россия Футбол

    Полузащитник Александр Самедов прокомментировал свой уход из «Спартака».

    — Конечно, грустно покидать родной клуб. Но это жизнь. И она продолжается.
     
    — Можете сравнить чувства, которые испытывали во время дебюта в 2002-м — и в 2017-м?
     
    — 16 лет назад был совсем другой «Спартак». Еще продолжалась эпоха Олега Ивановича Романцева. В 2017-м все было иначе, но от того не менее волнующе.
     
    — Что для вас значат два года, проведенные в «Спартаке» после возвращения?
     
    — Это было прекрасное время. Мы выиграли чемпионат и Суперкубок, потом — бронзовые медали. Эти два года в «Спартаке» — большой этап в моей карьере.
     
    — Какой гол за красно-белых вам особенно дорог?
     
    — Мяч, который я забил в первом же домашнем матче после возвращения в ворота «Анжи». Мы тогда выиграли 1:0. Пожалуй, это самый памятный гол.
     
    — Летом прошлого года вы стали заслуженным мастером спорта. И это еще одно достижение в вашей футбольной биографии.
     
    — Да, выход со сборной России в четвертьфинал чемпионата мира — большое достижение. Рад, что добился этого в качестве игрока красно-белых.
     
    — Что можете сказать клубу и болельщикам на прощание?
     
    —  «Спартаку» желаю больших побед. Это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить. Благодарен руководству клуба. А болельщикам хочу сказать огромное спасибо за то, как они встретили меня после возвращения, как поддерживали команду. Спасибо всем! – сказал Самедов.

    «Спартак» расторг контракт с Самедовым

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться