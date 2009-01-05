Александр Самедов: «Грустно покидать родной клуб, но жизнь продолжается»

Полузащитник Александр Самедов прокомментировал свой уход из «Спартака».

— Конечно, грустно покидать родной клуб. Но это жизнь. И она продолжается.



— Можете сравнить чувства, которые испытывали во время дебюта в 2002-м — и в 2017-м?



— 16 лет назад был совсем другой «Спартак». Еще продолжалась эпоха Олега Ивановича Романцева. В 2017-м все было иначе, но от того не менее волнующе.



— Что для вас значат два года, проведенные в «Спартаке» после возвращения?



— Это было прекрасное время. Мы выиграли чемпионат и Суперкубок, потом — бронзовые медали. Эти два года в «Спартаке» — большой этап в моей карьере.



— Какой гол за красно-белых вам особенно дорог?



— Мяч, который я забил в первом же домашнем матче после возвращения в ворота «Анжи». Мы тогда выиграли 1:0. Пожалуй, это самый памятный гол.



— Летом прошлого года вы стали заслуженным мастером спорта. И это еще одно достижение в вашей футбольной биографии.



— Да, выход со сборной России в четвертьфинал чемпионата мира — большое достижение. Рад, что добился этого в качестве игрока красно-белых.



— Что можете сказать клубу и болельщикам на прощание?



— «Спартаку» желаю больших побед. Это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить. Благодарен руководству клуба. А болельщикам хочу сказать огромное спасибо за то, как они встретили меня после возвращения, как поддерживали команду. Спасибо всем! – сказал Самедов.

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