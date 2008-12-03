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    «ПСЖ» готов купить Паредеса за 25 млн евро. «Зенит» не хочет его отпускать до конца сезона

    Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Леандро Паредес Футбол

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес привлек внимание «ПСЖ», сообщает Paris United.

    По информации источника, «парижане» уже контактировали с российским клубом по вопросу трансфера.

    «ПСЖ» готов предложить за 24-летнего хавбека 25 миллионов евро и рассчитывает оформить сделку в зимнее трансферное окно. «Зенит» не хочет отпускать игрока до конца сезона.

    В текущем сезоне РПЛ Паредес провел 13 матчей, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи. Контракт игрока рассчитан до 2021 года.

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