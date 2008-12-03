«ПСЖ» готов купить Паредеса за 25 млн евро. «Зенит» не хочет его отпускать до конца сезона

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес привлек внимание «ПСЖ», сообщает Paris United.

По информации источника, «парижане» уже контактировали с российским клубом по вопросу трансфера.

«ПСЖ» готов предложить за 24-летнего хавбека 25 миллионов евро и рассчитывает оформить сделку в зимнее трансферное окно. «Зенит» не хочет отпускать игрока до конца сезона.

В текущем сезоне РПЛ Паредес провел 13 матчей, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи. Контракт игрока рассчитан до 2021 года.

Подробную статистику можно посмотреть здесь.