Павар может летом перейти в «Барселону». Каталонцы уже встречались с агентом игрока

Защитник «Штутгарта» и сборной Франции Бенжамен Павар может перебраться в чемпионат Испании.
22-летним футболистом интересуется «Барселона». Сообщается, что представители испанского клуба провели встречу с агентом игрока. Планируется, что трансфер будет осуществлен во время летнего трансферного окна.
Также интерес к французу проявляют «Наполи» и «Бавария».
В текущем сезоне бундеслиги Павар провел 14 матчей и не отметился результативными действиями. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.