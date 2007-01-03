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    Павар может летом перейти в «Барселону». Каталонцы уже встречались с агентом игрока

    Теги Штутгарт бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Бенжамен Павар Футбол

    Защитник «Штутгарта» и сборной Франции Бенжамен Павар может перебраться в чемпионат Испании. 

    22-летним футболистом интересуется «Барселона». Сообщается, что представители испанского клуба провели встречу с агентом игрока. Планируется, что трансфер будет осуществлен во время летнего трансферного окна. 

    Также интерес к французу проявляют «Наполи» и «Бавария»

    В текущем сезоне бундеслиги Павар провел 14 матчей и не отметился результативными действиями. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь

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