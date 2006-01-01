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    Варди забил первый гол АПЛ в 2019 году

    Теги Эвертон премьер-лига Англия Лестер Райан Шоукросс Мичейл Антонио Харри Кейн Джейми Варди Антони Кнокерт Футбол

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди открыл счет в матче 21-го тура премьер-лиги с «Эвертоном» (1:0).

    31-летний англичанин на 58-й минуте получил передачу от Рикарду Перейры, вышел один на один с вратарем и отправил мяч в ворота.

    Варди забил первый гол АПЛ в 2019 году и исполнил кульбит.

    Авторами первых мячей в календарном году за последние пять лет в АПЛ также становились Райан Шоукросс, Мичейл Антонио, Харри Кейн и Антони Кнокерт.

    Варди забил 7-й гол в нынешнем чемпионате. Его статистику смотрите здесь.

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