Нападающий «Лестера» Джейми Варди открыл счет в матче 21-го тура премьер-лиги с «Эвертоном» (1:0).
31-летний англичанин на 58-й минуте получил передачу от Рикарду Перейры, вышел один на один с вратарем и отправил мяч в ворота.
Варди забил первый гол АПЛ в 2019 году и исполнил кульбит.
Авторами первых мячей в календарном году за последние пять лет в АПЛ также становились Райан Шоукросс, Мичейл Антонио, Харри Кейн и Антони Кнокерт.
Варди забил 7-й гол в нынешнем чемпионате. Его статистику смотрите здесь.
🤸♂️#EVELEI @vardy7 pic.twitter.com/eshYD6E6oQ— Premier League (@premierleague) 1 января 2019 г.