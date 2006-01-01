Нападающий Джейми Варди открыл счет в матче 21-го тура премьер-лиги с (1:0).

31-летний англичанин на 58-й минуте получил передачу от Рикарду Перейры, вышел один на один с вратарем и отправил мяч в ворота.

Варди забил первый гол АПЛ в 2019 году и исполнил кульбит.

Авторами первых мячей в календарном году за последние пять лет в АПЛ также становились Райан Шоукросс, Мичейл Антонио, Харри Кейн и Антони Кнокерт.

Варди забил 7-й гол в нынешнем чемпионате. Его статистику смотрите здесь.