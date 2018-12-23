Sports.ru поздравляет с Новым годом!

Дорогие читатели, Sports.ru поздравляет вас с Новым годом!

Пусть в 2019-м все новости приносят радость, все тексты – наслаждение! Желаем, чтобы любимые спортсмены и команды побеждали, чтобы шайбы и мячи летели четко в угол, а не слабенько по центру.

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