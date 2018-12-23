Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Sports.ru поздравляет с Новым годом!

    Теги Футбол

    Дорогие читатели, Sports.ru поздравляет вас с Новым годом!

    Пусть в 2019-м все новости приносят радость, все тексты – наслаждение! Желаем, чтобы любимые спортсмены и команды побеждали, чтобы шайбы и мячи летели четко в угол, а не слабенько по центру.

    Оставайтесь с нами, с 1 января будет еще интереснее!

    Главные победы России в 2018-м: золото Алины Загитовой, Кубок Стэнли Овечкина, успех на ЧМ

    Лучшие фото года: не только сэйв Акинфеева, клетка Хабиба и одиночество Иньесты

    30 самых заплюсованных постов года: интервью Денисова, Уткин vs Черчесов, молодой Роналдо

    Кузяев – супер: больше 50 матчей за год, игра в студенческой лиге и любовь детей

    Газинский – неочевидный герой года. Вот его путь от дна ФНЛ до капитана сборной

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться