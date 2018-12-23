Джанлуиджи Буффон: «То, что у Неймара до сих пор нет «Золотого мяча» – это скандал»

Вратарь Джанлуиджи Буффон поделился мнением о том, что нападающий парижан Неймар до сих пор не получал «Золотой мяч».

«Я играл со многими чемпионами и хотел бы поиграть со всеми, даже с .

Но нельзя говорить, что в Париже нет чемпионов. Мбаппе и Неймар футболисты такого калибра.

Я говорю , что это просто скандал, что он до сих пор не получил «Золотой мяч», и что он должен быть в ярости.

Он и Килиан обладают громаднейшим талантом и смогут доминировать ближайшие 10 лет», – сказал Буффон.