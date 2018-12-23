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    Джанлуиджи Буффон: «То, что у Неймара до сих пор нет «Золотого мяча» – это скандал»

    Теги ПСЖ Джанлуиджи Буффон лига 1 Франция Золотой мяч Неймар Футбол

    Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о том, что нападающий парижан Неймар до сих пор не получал «Золотой мяч».

    «Я играл со многими чемпионами и хотел бы поиграть со всеми, даже с Криштиану Роналду.

    Но нельзя говорить, что в Париже нет чемпионов. Мбаппе и Неймар футболисты такого калибра.

    Я говорю Неймару, что это просто скандал, что он до сих пор не получил «Золотой мяч», и что он должен быть в ярости.

    Он и Килиан обладают громаднейшим талантом и смогут доминировать ближайшие 10 лет», – сказал Буффон.

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