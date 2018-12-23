Мане не будет наказан за то, что схватил Лихтштайнера за горло, и сыграет с «Ман Сити»

Полузащитник Садьо Мане сможет принять участие в матче 21-го тура чемпионата Англии против .

26-летний избежал дисквалификации за то, что в игре 20-го тура против (5:1) схватил за горло защитника лондонцев Штефана Лихтштайнера.

(FA) приняла решение не выдвигать обвинения сенегальцу. Арбитр матча видел данный эпизод, поэтому никаких дальнейший действий не предусмотрено.

Мане жестом показал арбитру, что Лихтштайнер отмахивался от него локтем, однако и в отношении швейцарца дисциплинарное дело открыто не будет.

Фото: кадр из трансляции RMC Sport