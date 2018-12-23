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    Мане не будет наказан за то, что схватил Лихтштайнера за горло, и сыграет с «Ман Сити»

    Теги Штефан Лихтштайнер Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал судьи фото Футбольная ассоциация Англии Майкл Оливер Садьо Мане Футбол

    Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане сможет принять участие в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

    26-летний избежал дисквалификации за то, что в игре 20-го тура против «Арсенала» (5:1) схватил за горло защитника лондонцев Штефана Лихтштайнера.

    Футбольная Ассоциация Англии (FA) приняла решение не выдвигать обвинения сенегальцу. Арбитр матча Майкл Оливер видел данный эпизод, поэтому никаких дальнейший действий не предусмотрено.

    Мане жестом показал арбитру, что Лихтштайнер отмахивался от него локтем, однако и в отношении швейцарца дисциплинарное дело открыто не будет.

    Фото: кадр из трансляции RMC Sport

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