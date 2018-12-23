Клод Макелеле: «Танцы Погба – неуважение к сопернику. Занимайся этим в раздевалке»

Бывший хавбек «Реала», «Челси» и сборной Франции Клод Макелеле раскритиковал полузащитника Поля Погба за то, как он празднует голы.

В матче 20-го тура АПЛ против (4:0) Погба сделал дубль и отметил забитые мячи танцами.

«Я приведу один пример – . Когда он забивал, все были в шоке, как же много у него голов, но он никогда не радуется.

Однажды я спросил у Тьерри: «Почему так?» Он ответил: «Я праздную вот так. Знаю, людям это не нравится, но я такой. Я не могу это изменить».

Для меня это [танцы Погба] означает, что ты не уважаешь своего соперника, понимаешь? Это напрягает.

Играя против Погба, я бы хотел сказать ему: «Послушай, занимайся этим в раздевалке, не сейчас. Это напрягает. Ты ведешь 4:0 и танцуешь тут передо мной», – сказал Макелеле.