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    Клод Макелеле: «Танцы Погба – неуважение к сопернику. Занимайся этим в раздевалке»

    Теги Манчестер Юнайтед Клод Макелеле Тьерри Анри премьер-лига Англия Борнмут Поль Погба Футбол

    Бывший хавбек «Реала», «Челси» и сборной Франции Клод Макелеле раскритиковал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба за то, как он празднует голы.

    В матче 20-го тура АПЛ против «Борнмута» (4:0) Погба сделал дубль и отметил забитые мячи танцами.

    «Я приведу один пример – Тьерри Анри. Когда он забивал, все были в шоке, как же много у него голов, но он никогда не радуется.

    Однажды я спросил у Тьерри: «Почему так?» Он ответил: «Я праздную вот так. Знаю, людям это не нравится, но я такой. Я не могу это изменить».

    Для меня это [танцы Погба] означает, что ты не уважаешь своего соперника, понимаешь? Это напрягает.

    Играя против Погба, я бы хотел сказать ему: «Послушай, занимайся этим в раздевалке, не сейчас. Это напрягает. Ты ведешь 4:0 и танцуешь тут передо мной», – сказал Макелеле.

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