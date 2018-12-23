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    «Милан» не уволит Гаттузо, руководство ему доверяет

    Теги Милан Паоло Мальдини Дженнаро Гаттузо серия А Италия Леонардо Иван Газидис Футбол

    «Милан» не собирается увольнять Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера.

    После матча 19-го тура серии А против СПАЛ (2:1) Леонардо, Паоло Мальдини, Иван Газидис и другие руководители клуба провели встречу и обсудили будущее Гаттузо.

    На собрании функционеры выразили полную поддержку 40-летнему тренеру, который продолжит работу с «россонери» во второй половине сезоне.

    «Милан» завершил первый круг итальянского чемпионата на пятом месте в турнирной таблице – отставание от четвертой позиции, которая дает право выступать в Лиге чемпионов, составляет одно очко.

    В Лиге Европы команда Гаттузо вылетела на групповой стадии.

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