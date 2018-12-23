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    «Зенит» интересуется полузащитником «Лиона» Тузаром

    Теги Зенит Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Люка Тузар Футбол

    «Зенит» интересуется полузащитником «Лиона» Люка Тузаром.

    По информации L’Equipe, петербургский клуб уже обращался к «Лиону», но клуб в настоящий момент не намерен отпускать футболиста. Тузар продлил в октябре контракт с клубом до 2023 года.

    Сообщается, что «Зенит» рассчитывает усилить опорную зону и обратил внимание на еще одного французского игрока, выступающего не в лиге 1. 

    В нынешнем сезоне чемпионата Франции Тузар принял участие в 15 матчах и не отметился результативными действиями.

    Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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