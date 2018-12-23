«Зенит» интересуется полузащитником «Лиона» Тузаром

«Зенит» интересуется полузащитником «Лиона» Люка Тузаром.

По информации L’Equipe, петербургский клуб уже обращался к «Лиону», но клуб в настоящий момент не намерен отпускать футболиста. Тузар продлил в октябре контракт с клубом до 2023 года.

Сообщается, что «Зенит» рассчитывает усилить опорную зону и обратил внимание на еще одного французского игрока, выступающего не в лиге 1.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Тузар принял участие в 15 матчах и не отметился результативными действиями.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.