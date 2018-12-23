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    «Спартак» поздравил болельщиков с Новым годом, опубликовав видео с поросенком

    Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника болельщики видео Футбол

    «Спартак» поздравил болельщиков с Новым годом, выложив в твиттере видеоролик с поросенком – символом 2019 года.

    Видео посвящено поросенку, путешествующему по Москве, который находит себе новый дом общими усилиями болельщиков «Спартака».

    «Дорогие болельщики! 2018 год стал для нашей красно-белой семьи довольно сложным: было много ярких побед, но и случались горькие поражения. Хотелось бы завершить этот год на хорошей ноте, чтобы войти в следующий с новыми силами, желаниями. 

    Мы знаем, что сможем преодолеть все трудности, которые встали на нашем пути, и станем только сильнее. Один за всех — и все за одного, красно-белые! С наступающим Новым годом!» – сообщает пресс-служба «Спартака». 

    ВИДЕО

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