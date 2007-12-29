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    Унаи Эмери: «Ливерпуль» сильно прибавил и является примером для нас»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Унаи Эмери Футбол

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» (1:5).

    «Думаю, мы начали игру неплохо, забили первый гол, но затем сказалась разница в созданных моментах, заряженности и мастерстве. Мы не смогли помешать этому.

    Во втором тайме мы постепенно хотели наверстать и забить один гол, но второй пенальти закончил матч.

    Плохой результат. Это поражение мы можем использовать для того, чтобы стать лучше. Понимаем, что должны надежнее играть в обороне.

    «Ливерпуль» сильно прибавил и является примером для нас. Мы должны прибавить точно так же», – сказал Эмери.

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