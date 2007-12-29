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    Юрген Клопп: «Я чуть не заплакал, когда Салах позволил Фирмино пробить пенальти. Это было красиво»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 20-го тура АПЛ против «Арсенала» (5:1).

    «Безусловно, матч получился сумасшедший. Мы были очень хороши и сделали именно то, что и хотели.

    Мы хотели прессинговать соперника и не давать ему начинать атаки. «Арсенал» тоже прессинговал, поэтому игра складывалась бурно. Однако, получая мяч, ты должен успокоиться.

    Наша реакция на гол «Арсенала» – мировой уровень. Мы сохраняли спокойствие и заставляли соперника допускать ошибки. Фирмино забил второй гол, когда Мане отвоевал мяч. Вау. И оборонялись мы идеально.

    Мы понимали во втором тайме, что игра еще не закончена, и хотели контролировать ее. Когда Салах отдал Фирмино возможность пробить пенальти, я чуть не заплакал, ведь все мы знаем, как Мо любит забивать. Это было действительно красиво.

    Победа 5:1 случается не так часто в матчах против «Арсенала», так что я действительно очень рад за парней.

    2018 год получился неплохим. Ребята сделали большой шаг вперед, очень важно демонстрировать, что процесс идет положительно. Мне не на что жаловаться по итогам этого года», – сказал Клопп.

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