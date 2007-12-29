Аллегри о судействе в игре с «Сампдорией»: «Обоих пенальти не было»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Сампдорией» (2:1) высказался о судействе и работе системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Арбитр Паоло Валери на 33-й минуте назначил пенальти в ворота туринской команды, на 65-й – генуэзской. В обоих случаях рефери обращался к VAR.

В добавленное ко второму тайму время судейская бригада также после консультации с VAR отменила гол полузащитника «Сампдории» Риккардо Сапонары.

«Оба пенальти были назначены после обращения к VAR. Если арбитр говорит, что это пенальти, значит, так оно и есть.

Но я считаю, пенальти и там, и там не было. Это субъективные решения, которые принял арбитр.

Игроки «Ювентуса» нервничали в концовке? Это то, над чем нам нужно поработать. После игры с «Аталантой» прошло всего три дня. Подобное может случиться, мы должны мыслить как команда», – сказал Аллегри.

За разбор видеоповторов отвечали арбитры Фабио Мареска и Стефано Дель Джоване.

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