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    Пулишич перейдет в «Челси» летом за 50 млн евро

    Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Кристиан Пулишич Футбол

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич по окончании сезона продолжит карьеру в «Челси».

    20-летний американец уже согласовал личный контракт с лондонцами.

    «Боруссия», в свою очередь, пообещала ему, что отпустит летом в «Челси» за 50 миллионов евро, а не за 70 млн, как предполагалось ранее.

    Изначально «Челси» планировал приобрести Пулишича в январе.

    Контракт хавбека с «Боруссией» рассчитан до июня 2020 года. Сообщалось, что им также интересуются «Тоттенхэм», «Бавария» и «ПСЖ».

    Статистику Пулишича можно найти здесь.

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