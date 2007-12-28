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    Гончаренко о вылете из еврокубков: «У ЦСКА разница голов «минус один», у «Виктории» – «минус девять». Это тяжело принять»

    Теги ЦСКА Виктория Пльзень Лига чемпионов Виктор Гончаренко Футбол

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал 4-е место команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

    – Дважды обыграть «Реал» более ценно, чем просто выйти в Лигу Европы?

    – Лучше дважды обыграть и выйти, конечно. Парадокс в том, что общая разница мячей у нас оказалась «минус один», а у «Виктории» — «минус девять». Набрали семь очков, но не пробились в Лигу Европы. Хотя помним случай, что «Зенит» занимал второе место с шестью очками.

    Тяжело эту ситуацию принять. Если искать позитив, то надеемся, что хорошо подойдем к весенней части чемпионата, – сказал Гончаренко.

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