Российские клубы выплатили РФС 25,5 млн рублей штрафов в 2018 году

Глава КДК РФС Артур Григорьянц подвел итоги уходящего года.

– В этом году мы провели 43 заседания, на которых было принято 1280 решений по премьер-лиге, ФНЛ, ПФЛ, молодежному первенству, Кубку России и женскому футболу.

– Какова общая сумма штрафов?



– 25 миллионов 552 тысячи 500 рублей. В том числе по РПЛ – 15 миллионов 665 тысяч рублей, ФНЛ – 5 миллионов 38 тысяч рублей, ПФЛ – 2 миллиона 603 тысячи рублей, молодежное первенство – 211 тысяч рублей, – 2 миллиона 8 тысяч рублей и женский футбол – 27 тысяч 500 рублей.

В былые годы сумма доходила до 60 миллионов рублей. Как видите, наблюдается положительная динамика. Правда, в 2018 году у нас очень много решений по дискриминации в премьер-лиге – 9. Хотя были сезоны, когда вообще таких нарушений не было. Штраф составил 1 миллион 480 тысяч рублей, также четыре раза мы закрывали трибуны, а один раз наказание было условным.

Очень здорово, что уменьшается количество пиротехники, меньше скандируют ненормативных и оскорбительных зарядов. Прежде всего, это связано с тем, что клубы хорошо работают со своими болельщиками. Это очень важный момент. Также хорошо работают службы безопасности. Плюс очень важен пример чемпионата мира в России, когда не было практически никаких нарушений. Культура боления с каждым годом становится все лучше.

– Самые популярные нарушения у болельщиков в РПЛ – пиротехника и оскорбительные скандирования?



– Верно. По скандированиям вынесено 95 решений, штраф составил 5 миллионов 140 тысяч рублей, а по использованию и бросанию пиротехники – 46 решений и 2 миллиона 740 тысяч рублей.