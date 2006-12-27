«Рубин» объявил о переходе хавбека «Спартака» Пантелеева

Полузащитник «Спартака» Владислав Пантелеев перешел в «Рубин».
С 22-летним россиянином подписан контракт на три с половиной года. Пантелеев будет выступать за «Рубин» под восьмым номером.
В нынешнем сезоне футболист преимущественно выступал за «Спартак-2», провел в первенстве Олимп-ФНЛ 20 матчей и забил 10 мячей – со штрафных и пенальти.
В составе первой команды красно-белых он один раз появился на замену в РПЛ и сыграл против «Черноморца» в Олимп Кубке России.
❗️ОФИЦИАЛЬНО❗️— «Рубин» Казань (@fcrk) 27 декабря 2018 г.
Владислав Пантелеев подписал контракт с «Рубином» на 3,5 года!
Добро пожаловать!❤️💚
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