«Рубин» объявил о переходе хавбека «Спартака» Пантелеева

Полузащитник Владислав Пантелеев перешел в «Рубин».

С 22-летним россиянином подписан контракт на три с половиной года. Пантелеев будет выступать за под восьмым номером.

В нынешнем сезоне футболист преимущественно выступал за «Спартак-2», провел в первенстве 20 матчей и забил 10 мячей – со штрафных и пенальти.

В составе первой команды красно-белых он один раз появился на замену в РПЛ и сыграл против «Черноморца» в Олимп Кубке России.