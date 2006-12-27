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    «Рубин» объявил о переходе хавбека «Спартака» Пантелеева

    Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия трансферы Олимп-ФНЛ фото Спартак-2 Владислав Пантелеев Футбол

    Полузащитник «Спартака» Владислав Пантелеев перешел в «Рубин».

    С 22-летним россиянином подписан контракт на три с половиной года. Пантелеев будет выступать за «Рубин» под восьмым номером.

    В нынешнем сезоне футболист преимущественно выступал за «Спартак-2», провел в первенстве Олимп-ФНЛ 20 матчей и забил 10 мячей – со штрафных и пенальти.

    В составе первой команды красно-белых он один раз появился на замену в РПЛ и сыграл против «Черноморца» в Олимп Кубке России.

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