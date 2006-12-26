Пеп Гвардиола: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» лучше нас на данный момент»

Главный тренер Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Лестера» в матче 19-го тура АПЛ (1:2).

«Эта игра была похожа на матч против . Мы хорошо начали, но пропустили, когда соперник впервые дошел до нашей штрафной. Психологически нам не хватает уверенности в таких ситуациях.

Мы должны принять это и осознать, что должны работать усерднее. Необходим один положительный результат, чтобы мы вернули себе уверенность.Естественно, мы переживаем, что нам не удается держать свои ворота на замке. Результат – это главное, и мы проиграли.

Через четыре дня у нас очередная игра. Мы соберемся, будем работать усерднее и вернемся с более удачными результатами.

Сезон очень длинный, нам есть, за что бороться. Нам не хватало сил, чтобы создавать больше моментов. Мы должны постараться найти решение.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» заслуженно занимают свои места в таблице. Они выигрывают свои матчи, а мы – нет. Отрыв возрос. В прошлом сезоне у нас был большой отрыв, в этом и очень хороши.

Позади первая половина чемпионата, у нас достаточно очков, чтобы стать чемпионами, но остальные команды идут лучше. Они лучше нас на данный момент.

Футбол великолепен, он непредсказуем. Люди говорят, что то, что мы сделали в прошлом сезоне, далось нам легко, но это было тяжело», – сказал Гвардиола.