«Ювентус» благодаря голу Роналду вырвал ничью у «Аталанты» (2:2), с 56-й минуты играя в меньшинстве

В 18-м туре серии А «Аталанта» поделила очки с «Ювентусом» (2:2).

Туринский клуб всего во второй раз в сезоне не смог победить в серии А, прервалась 8-матчевая победная серия «Юве» в чемпионате Италии.

После 18 туров у туринцев 50 очков (16 побед и 2 ничьи).

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.

Таблица серии А

Статистика серии А