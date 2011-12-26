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    «Ювентус» благодаря голу Роналду вырвал ничью у «Аталанты» (2:2), с 56-й минуты играя в меньшинстве

    Теги Аталанта Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Футбол

    В 18-м туре серии А «Аталанта» поделила очки с «Ювентусом» (2:2).

    Туринский клуб всего во второй раз в сезоне не смог победить в серии А, прервалась 8-матчевая победная серия «Юве» в чемпионате Италии.

    После 18 туров у туринцев 50 очков (16 побед и 2 ничьи).

    На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.

    Аталанта – Ювентус 2:2 (1:1, 1:1)
    Дата проведения
    26 декабря, 17.00, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 2, автогол Гимшити, 1:1 – 24 Сапата, 2:1 – 56 Сапата, 2:2 – 78 Роналду.
    АталантаБериша, Хатебур, Гимшити, Масьелло (Барроу, 86), Кастань, Иличич (Пессина, 77), Пашалич (Госенс, 67), Гомес, Фройлер, Манчини, Сапата.
    ЮвентусШченсны, Бонуччи, Кьеллини, Де Шильо, Алекс Сандро, Бентанкур, Джан, Хедира (Роналду, 65), Дуглас Коста (Пьянич, 57), Дибала, Манджукич.
    Предупреждения:
    Бентанкур (18), Сапата (29), Манчини (32), Кьеллини (38), Хатебур (59), Манджукич (62), Фройлер (90).
    Удаление:
    Бентанкур (53).

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