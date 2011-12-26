«Ювентус» благодаря голу Роналду вырвал ничью у «Аталанты» (2:2), с 56-й минуты играя в меньшинстве

В 18-м туре серии А «Аталанта» поделила очки с «Ювентусом» (2:2).
Туринский клуб всего во второй раз в сезоне не смог победить в серии А, прервалась 8-матчевая победная серия «Юве» в чемпионате Италии.
После 18 туров у туринцев 50 очков (16 побед и 2 ничьи).
На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.
- Дата проведения
- 26 декабря, 17.00, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Бериша, Хатебур, Гимшити, Масьелло (Барроу, 86), Кастань, Иличич (Пессина, 77), Пашалич (Госенс, 67), Гомес, Фройлер, Манчини, Сапата.
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Ювентус –
Шченсны, Бонуччи, Кьеллини, Де Шильо, Алекс Сандро, Бентанкур, Джан, Хедира (Роналду, 65), Дуглас Коста (Пьянич, 57), Дибала, Манджукич.
- Предупреждения:
- Бентанкур (18), Сапата (29), Манчини (32), Кьеллини (38), Хатебур (59), Манджукич (62), Фройлер (90).
- Удаление:
- Бентанкур (53).