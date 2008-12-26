Заа в случае перехода в китайский «Далянь» заработает за 4 года 44 млн фунтов

Вингер Уилфрид Заа может перейти в январе в «Далянь Ифан».

Китайский клуб предлагает 26-летнему игроку сборной Кот-д’Ивуара 4-летний контракт с окладом 11 миллионов фунтов в год после уплаты налогов.

Кроме того, в Заа сможет получать 2,5 млн за сезон в виде бонусов. Клуб также готов оплачивать ему регулярные перелеты в Англию бизнес-классом.

Эти условия втрое превышают его нынешнюю зарплату в размере 130 тысяч фунтов в неделю.

В прошлом чемпионате Китая «Далянь» под руководством Бернда Шустера (экс-«Реал») занял 11-е место.

Статистику Заа можно найти здесь.