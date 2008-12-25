Оле-Гуннар Сульшер: «Атакующая философия заложена в природе «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением об атакующей философии клуба.

«Игроки ничего не говорили ни о каких ограничениях. Когда мы встретились на командном собрании, мы говорили, что когда забиваем один – хотим забить два, забиваем два – хотим забить третий.

Это природа этой команды и этого клуба – мы всегда атакуем. Понятно, что это не будет случаться в каждом матче, иногда моменты нужно выгрызать. Но я не думаю, что какой-либо команде понравится, когда Рэшфорд, Марсьяль, Лингард и Погба будут двигаться на них. Почему мы должны их останавливать?

Атакующая философия написана на стенах «Ман Юнайтед». Это традиции и история. Так мы играем, так мы хотим играть. Матч с – хорошее отражение того, что мы хотим видеть», – сказал Сульшер.

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