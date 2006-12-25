«Барса» откажется от покупки де Лигта из-за аукциона, устроенного Райолой

планирует выйти из переговоров по трансферу защитника Маттейса де Лигта.

Агентом 19-летнего футболиста является , который намерен устроить аукцион для команд, претендующих на него.

Райола хочет осуществить трансфер голландца в клуб, который предложит ему самую высокую зарплату. На де Лигта, помимо «Барсы», также претендуют и «Бавария».

Летом сине-гранатовые также планируют подписать из «Аякса» полузащитника Френки де Йонга.

Руководство каталонского клуба посчитало, что если де Лигт будет зарабатывать больше де Йонга, это может вызвать негативную реакцию.