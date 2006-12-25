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    «Барса» откажется от покупки де Лигта из-за аукциона, устроенного Райолой

    Теги высшая лига Голландия Аякс Барселона Ла Лига возможные трансферы Мино Райола Френки де Йонг Маттейс де Лигт Футбол

    «Барселона» планирует выйти из переговоров по трансферу защитника «Аякса» Маттейса де Лигта. 

    Агентом 19-летнего футболиста является Мино Райола, который намерен устроить аукцион для команд, претендующих на него.

    Райола хочет осуществить трансфер голландца в клуб, который предложит ему самую высокую зарплату. На де Лигта, помимо «Барсы», также претендуют «Ювентус» и «Бавария».

    Летом сине-гранатовые также планируют подписать из «Аякса» полузащитника Френки де Йонга.

    Руководство каталонского клуба посчитало, что если де Лигт будет зарабатывать больше де Йонга, это может вызвать негативную реакцию.

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