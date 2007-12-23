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    Поль Погба: «С Моуринью мы выигрывали трофеи и становились лучше. Спасибо ему за это»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Кардифф Сити Поль Погба Футбол

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после победы в матче 18-го тура АПЛ с «Кардифф Сити» (5:1) поблагодарил бывшего тренера клуба Жозе Моуринью за совместную работу.

    «Я знаю, вы ждете чего-нибудь о Моуринью, о сегодняшнем результате. Очевидно, что мы очень довольны результатом. Мы сыграли хорошо, отлично выступила вся команда, и я знаю, о чем вы хотите спросить меня.

    С Жозе мы выигрывали трофеи, и я хочу поблагодарить его за это. Не все шло хорошо, но мы побеждали, благодаря чему становились лучше, в том числе как личности. Теперь это прошлое. Я хочу сказать ему спасибо за все», – сказал Погба.

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