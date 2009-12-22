Оле-Гуннар Сульшер: «Руни прислал мне пару советов: дать ребятам играть, наслаждаться и быть «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о победе над (5:1) в матче 18-го тура АПЛ.

– Футбол – это легко, если есть хорошие игроки. У нас отличное сочетание футболистов, их высокий уровень неоспорим. Я приехал в среду, у меня для тренировок были лишь четверг и пятница.

написал мне сообщение и дал пару советов – так что, должно быть, это все благодаря ему. Он сказал дать им играть в футбол, наслаждаться игрой и быть «Манчестер Юнайтед».

– Что вы постарались изменить за два дня?

– У нас вчера была тренировка относительно схем игры, мы хотели, чтобы Янг и Шоу подключались активнее. Сегодня это сработало. Производительность – это самая простая вещь, над которой можно работать. Это легко, это зависит от отношения и использования ребят.

Если мы будем и дальше так относиться к таким матчам – а мы хотим этого, – с комбинационной игрой и продвижением мяча вперед, я буду доволен. Основа в защите. Думаю, что защитники сегодня были потрясающи.

– Вас беспокоит отрыв от топ-4?

– Мы отстаем на 8-9 очков, но идем от игры к игре, шаг за шагом.

Я горжусь и с почтением отношусь к реакции болельщиков. Эта неделя выдалась эмоциональной.

Это начало. Мы будем двигаться вперед, – сказал Сульшер в эфире BT Sport.

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