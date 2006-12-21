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    Рой Кин: «Игроки «МЮ» бросили Моуринью под автобус»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Рой Кин премьер-лига Англия Футбол

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением об отставке Жозе Моуринью.

    «Некоторые игроки «МЮ» – слабые люди. Вы бы не смогли с ними работать. Они набирают лишний вес, не тренируются должным образом. Им должно быть стыдно.

    Я не самый большой поклонник Моуринью, но я не могу не сказать об игроках, которые прячутся за спинами агентов и своими друзьями. Это просто смешно.

    Фигурально выражаясь, игрокам сошло с рук убийство. Они спрятались за тренером, бросив его под автобус», – сказал Кин.

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