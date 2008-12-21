Промесу грозит 8 месяцев тюрьмы условно и лишение прав на полгода за вождение в нетрезвом виде

Журналист As Хосе Эспина рассказал о возможных санкциях к полузащитнику «Севильи» , который был задержан за рулем в нетрезвом виде.

«Промесу грозит восемь месяцев тюрьмы плюс штраф в команде.

Но в Испании все уголовные сроки до двух лет являются условными и не наказываются заключением под стражу. Как правило, с автомобильными правами после такого прощаются на полгода.

Это не самая повседневная ситуация, но с футболистами – и даже «Севильи» – такое время от времени происходит, поэтому не думаю, что его карьере в клубе это как-то повредит», – сказал Эспина.

Diario de Sevilla: Промес предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде