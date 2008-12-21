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    Промесу грозит 8 месяцев тюрьмы условно и лишение прав на полгода за вождение в нетрезвом виде

    Теги Севилья Ла Лига происшествия Куинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

    Журналист As Хосе Эспина рассказал о возможных санкциях к полузащитнику «Севильи» Куинси Промесу, который был задержан за рулем в нетрезвом виде.

    «Промесу грозит восемь месяцев тюрьмы плюс штраф в команде.

    Но в Испании все уголовные сроки до двух лет являются условными и не наказываются заключением под стражу. Как правило, с автомобильными правами после такого прощаются на полгода.

    Это не самая повседневная ситуация, но с футболистами – и даже «Севильи» – такое время от времени происходит, поэтому не думаю, что его карьере в клубе это как-то повредит», – сказал Эспина.

    Diario de Sevilla: Промес предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде

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