Diario de Sevilla: Промес предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде

Полузащитник «Севильи» в понедельник предстанет перед судом в Марбелье за вождение в нетрезвом виде.

Во вторник поздно вечером в одном из районов испанского курорта полицейский патруль остановил автомобиль голландца, обязав его пройти медосвидетельствование.

Содержание алкоголя в крови бывшего игрока «Спартака» превысило 0,6 промилле – это более чем в два раза превышает максимально допустимый уровень (0,25).

Полиция изъяла автомобиль, на котором передвигался Промес. Его обвиняют в том, что он поставил под угрозу безопасность дорожного движения.

По данным источников, у Промеса было два выходных, а в среду утром ему нужно было явиться на тренировку.