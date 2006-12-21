Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Diario de Sevilla: Промес предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде

    Теги Севилья Ла Лига происшествия Куинси Промес Футбол

    Полузащитник «Севильи» Куинси Промес в понедельник предстанет перед судом в Марбелье за вождение в нетрезвом виде.

    Во вторник поздно вечером в одном из районов испанского курорта полицейский патруль остановил автомобиль голландца, обязав его пройти медосвидетельствование.

    Содержание алкоголя в крови бывшего игрока «Спартака» превысило 0,6 промилле – это более чем в два раза превышает максимально допустимый уровень (0,25).

    Полиция изъяла автомобиль, на котором передвигался Промес. Его обвиняют в том, что он поставил под угрозу безопасность дорожного движения.

    По данным источников, у Промеса было два выходных, а в среду утром ему нужно было явиться на тренировку.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться