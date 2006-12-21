Дзюба о своем первом голе на ЧМ: «На эмоциях орал Черчесову: «Я должен быть здесь, здесь, #####!»»

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о том, откуда появился его жест празднования голов на .

– Жест, который родился на чемпионате мира – вы его заранее придумали?

– Нет, спонтанно все получилось. Меня мурыжили в запасе, я выхожу, забиваю гол и бегу к ребятам, которые мне говорили: «Терпи, терпи, твой шанс будет, не злись, копи эту энергию, выплесни ее там!» Я им отвечал: «Да у меня на вас всех злости хватит!» И я бежал к ним: к Гранату, , Володе Габулову и Андрюхе Луневу, они вчетвером там были – я напрыгнул и давай обниматься с ними.

И Станислав Саламович показал мне этот жест – мол, принял. Я же кричал ему после гола: «Я должен быть здесь, здесь, #####!» На эмоциях орал что-то – и он совершенно нормально это воспринял. Другой бы сказал: «Слышь, ты, клоун!» А он взял и отдал честь.

И когда я попал в старт на игру с Египтом, то подумал – если забью, надо будет вернуть ему долг. И я забиваю, и знаю, что к пустой голове руку не прикладывают – вот и получилось так сделать. Сейчас я счастлив – всегда мечтал, чтобы у меня был свой собственный жест.

Когда мы после чемпионата мира с приехали играть с «Интером» в Пизу, ко мне столько итальянцев подходило, они говорили: «Дзюба, Дзюба» и прикладывали руку к голове. Я сначала даже думал, что троллят – кажется, со мной больше людей сфотографировалось, чем с Икарди! – сказал Дзюба.