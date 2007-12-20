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    Дзюба о жесте «усы»: «Кокорин говорит: «Да ладно, все посмеются». Через два часа подходит: «Похоже, жопа какая-то»

    Теги Зенит Артем Дзюба Станислав Черчесов премьер-лига Россия Александр Кокорин Спорт-Экспресс Футбол

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился воспоминаниями о жесте «усы», который он показал вместе с Александром Кокориным.

    – Говорят, что у вас был конфликт с Черчесовым перед Кубком конфедераций, когда вам пришлось уехать со сборов. И что якобы Мутко приезжал мирить вас. Что там произошло?

    – Скажем так, это уже история.

    Во многом я был не прав: мне следовало перетерпеть, не бояться за свое колено, а оставаться, работать и доказывать, не обижаясь ни на что.

    Может, та пауза оказалась и правильной – она меня чему-то научила.

    Меня потом долго не вызывали в сборную – откровенно говоря, я и не заслуживал, мы в это время по пустым воротам били, трудно было прибавить.

    Как только заслужил – так и вызвали.

    – Летом прошлого года вы с Кокориным показали знаменитый жест «усы». Жалеете, что сделали это?

    – Это был прикол, мы сидели и смеялись, а он вдруг взял и выложил в сеть.

    Говорю же, он по-хорошему раздолбай и добряк, не несет никакого негатива.

    Я ему говорю, ты зачем это выложил, совсем дурак? Он мне: «Да ладно, это же шутка, все посмеются».

    Через два часа говорит: «Похоже, жопа какая-то». Я ему: «Это сразу было понятно, что жопа!»

    Надо понимать Кокору. Ребята, мужики – мы на самом деле дети, а Кокора еще больший ребенок, чем все мы.

    Не думает о последствиях, сделал и сделал. Не понимает, что кому-то это может не понравиться, – сказал Дзюба.

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