Артем Дзюба: «Не могу сказать, что Манчини – тренер. Бизнесмен, дипломат – возможно»

Нападающий Артем Дзюба ответил на вопросы о работе с итальянским тренером .

– Помните свой последний разговор с Манчини?

– Как такового его и не было. Итальянец очень высокомерно себя вел.

В принципе, прошел один разговор, когда меня хотели убрать из команды: тренер сказал, что я разлагаю коллектив, расслабляю Кокорина, и меня боятся иностранцы.

– Это как?

– Мол, с русскими дружу, а легионеров пугаю. Полный бред!

То есть, до этого я два года был душой компании, а при других людях сразу стал плохо влиять на команду?

Спросил: «Роберто, уважаемый, а как вы это поняли?» Думаю, ему кто-то напевал обо мне, а он был не против поверить в это.

– Это правда, что однажды Манчини заставил группу игроков наносить удары по пустым воротам, вы попросили поставить вратаря – и после этого итальянец выгнал вас с тренировки?

– Мы и правда часто били по пустым воротам.

Манчини брал 11 человек, которых с понедельника готовил и уже знал заранее, кто выйдет в основе.

А остальные могли 40-50 минут лупить по пустым воротам. При этом просьба дать голкипера звучала постоянно.

С тренировки Манчини выгнал меня один раз. Это очень истеричный малый и всегда думал, что, если кто-то разговаривает, то это обязательно Дзюба. А я молчал в тот раз!

Стоял в маске, которая надевается на горло и греет, снял ее и показываю – молчу! Но ему было все равно.

Как говорили помощники Манчини – я для него как Марио Балотелли. Ну не знаю – нужно постараться, чтобы найти такое сходство.

– Большой резонанс получило ваше высказывание «тренеришка» про Эмери. Манчини – кто?

– Вообще не могу сказать, что он тренер. Бизнесмен, дипломат – возможно.

– Представьте, что сейчас встретитесь с Манчини. Что ему скажите?

– Да ничего. Смысл? Нам не о чем разговаривать.

У меня нет обиды на него. Когда начали придумывать, что я травмирован, попросил просто сказать, как есть.

– «Как есть» – это как?

– Не нравлюсь, не подхожу под схему… Когда Манчини однажды на тренировке заявил, что плохо борюсь вверху и ставлю корпус, я засмеялся в ответ.

Говорю – если что-то и умею в футболе, так только это. Остальное – не факт, но уж в этом уверен. А итальянец мне – «даже я у тебя отберу мяч!»

– А вы?

– «Ну попробуйте». Манчини попробовал, улетел метров на 10, и сказал: «Ладно, я – нет, но другие смогут».

И до многих так докапывался. Мне не обидно за себя – обидно за клуб, которым я очень проникся, – сказал Дзюба.