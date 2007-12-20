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    Артем Дзюба: «Не могу сказать, что Манчини – тренер. Бизнесмен, дипломат – возможно»

    Теги Зенит Артем Дзюба Роберто Манчини премьер-лига Россия Марио Балотелли Александр Кокорин Спорт-Экспресс Футбол

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопросы о работе с итальянским тренером Роберто Манчини.

    – Помните свой последний разговор с Манчини?

    – Как такового его и не было. Итальянец очень высокомерно себя вел.

    В принципе, прошел один разговор, когда меня хотели убрать из команды: тренер сказал, что я разлагаю коллектив, расслабляю Кокорина, и меня боятся иностранцы.

    – Это как?

    – Мол, с русскими дружу, а легионеров пугаю. Полный бред!

    То есть, до этого я два года был душой компании, а при других людях сразу стал плохо влиять на команду?

    Спросил: «Роберто, уважаемый, а как вы это поняли?» Думаю, ему кто-то напевал обо мне, а он был не против поверить в это.

    – Это правда, что однажды Манчини заставил группу игроков наносить удары по пустым воротам, вы попросили поставить вратаря – и после этого итальянец выгнал вас с тренировки?

    – Мы и правда часто били по пустым воротам.

    Манчини брал 11 человек, которых с понедельника готовил и уже знал заранее, кто выйдет в основе.

    А остальные могли 40-50 минут лупить по пустым воротам. При этом просьба дать голкипера звучала постоянно.

    С тренировки Манчини выгнал меня один раз. Это очень истеричный малый и всегда думал, что, если кто-то разговаривает, то это обязательно Дзюба. А я молчал в тот раз!

    Стоял в маске, которая надевается на горло и греет, снял ее и показываю – молчу! Но ему было все равно.

    Как говорили помощники Манчини – я для него как Марио Балотелли. Ну не знаю – нужно постараться, чтобы найти такое сходство.

    – Большой резонанс получило ваше высказывание «тренеришка» про Эмери. Манчини – кто?

    – Вообще не могу сказать, что он тренер. Бизнесмен, дипломат – возможно.

    – Представьте, что сейчас встретитесь с Манчини. Что ему скажите?

    – Да ничего. Смысл? Нам не о чем разговаривать.

    У меня нет обиды на него. Когда начали придумывать, что я травмирован, попросил просто сказать, как есть.

    – «Как есть» – это как?

    – Не нравлюсь, не подхожу под схему… Когда Манчини однажды на тренировке заявил, что плохо борюсь вверху и ставлю корпус, я засмеялся в ответ.

    Говорю – если что-то и умею в футболе, так только это. Остальное – не факт, но уж в этом уверен. А итальянец мне – «даже я у тебя отберу мяч!»

    – А вы?

    – «Ну попробуйте». Манчини попробовал, улетел метров на 10, и сказал: «Ладно, я – нет, но другие смогут».

    И до многих так докапывался. Мне не обидно за себя – обидно за клуб, которым я очень проникся, – сказал Дзюба.

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