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    Денис Глушаков: «В ВШТ пришел, чтобы получить знания. Надо думать о будущем»

    Теги Спартак Рашид Рахимов ВШТ Денис Глушаков Олег Кононов Спорт-Экспресс Футбол

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал об учебе в высшей школе тренеров после сдачи экзамена на лицензию УЕФА категории А.

    – Чему вас научили в ВШТ?

    – Многим упражнениям и видению футбола – все пригодится в дальнейшем. Пока играю в футбол, но надо думать о будущем. А в высшую школу тренеров пришел, чтобы получить знания на будущее. 

    – В будущем хотите возглавить «Спартак» или «МЮ»?

    – Конечно, «Спартак»!

    – Какие вопросы задавали?

    – Как я буду взламывать фланги при атаке. Я объяснил. А потом – как буду обороняться в защите.

    – Сложнее отвечать журналистам или коллегии?

    – Конечно, коллегии! От вопросов журналистов можно увильнуть, а здесь прямые вопросы, это экзамен.

    – Сейчас ведете записи после тренировок?

    – На сборах буду вести, и до этого вел – у Рашида Рахимова в 2008 году, у Красножана записывал. Каждый тренер что-то дал по-своему.

    – У Кононова записываете?

    – Мы только начали тренироваться, потому что он попал на окончание года. Скоро начнется подготовка ко второй части чемпионата, и будет интереснее записывать и смотреть, – сказал Глушаков.

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