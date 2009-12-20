Денис Глушаков: «В ВШТ пришел, чтобы получить знания. Надо думать о будущем»

Полузащитник Денис Глушаков рассказал об учебе в высшей школе тренеров после сдачи экзамена на лицензию категории А.

– Чему вас научили в ?

– Многим упражнениям и видению футбола – все пригодится в дальнейшем. Пока играю в футбол, но надо думать о будущем. А в высшую школу тренеров пришел, чтобы получить знания на будущее.

– В будущем хотите возглавить «Спартак» или «МЮ»?

– Конечно, «Спартак»!

– Какие вопросы задавали?

– Как я буду взламывать фланги при атаке. Я объяснил. А потом – как буду обороняться в защите.

– Сложнее отвечать журналистам или коллегии?

– Конечно, коллегии! От вопросов журналистов можно увильнуть, а здесь прямые вопросы, это экзамен.

– Сейчас ведете записи после тренировок?

– На сборах буду вести, и до этого вел – у Рашида Рахимова в 2008 году, у Красножана записывал. Каждый тренер что-то дал по-своему.

– У Кононова записываете?

– Мы только начали тренироваться, потому что он попал на окончание года. Скоро начнется подготовка ко второй части чемпионата, и будет интереснее записывать и смотреть, – сказал Глушаков.

Денис Глушаков: «Надеюсь, сбудется мечта тренировать «Спартак»