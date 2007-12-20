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    «МЮ» заплатил «Мольде» 1,8 млн фунтов за Сульшера. Если он останется – выплатит еще 7,2 млн

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия высшая лига Норвегия Мольде Футбол

    «Манчестер Юнайтед» выплатил «Мольде» сумму отступных за Оле-Гуннара Сульшера, который вчера был назначен исполняющим обязанности главного тренера манкунианцев.

    «Юнайтед» заплатил 1,8 миллиона фунтов за временный переход Сульшера.

    Если руководство «МЮ» решит назначить норвежца постоянным главным тренером, его бывшему клубу будет дополнительно выплачено 7,2 миллиона фунтов.

    Ранее сообщалось, что Сульшер будет работать в «МЮ» до конца сезона, за это время «Юнайтед» рассчитывает найти нового главного тренера.

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