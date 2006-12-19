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    Жозе Моуринью: «У «Манчестер Юнайтед» есть будущее без меня. И у меня есть будущее без «МЮ»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Футбол

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал свою отставку.

    «Мы могли бы поговорить о многих хороших вещах, [некоторых] не таких хороших, но я не такой. Все кончено. У «Манчестер Юнайтед» есть будущее без меня, и у меня есть будущее без «МЮ».

    Почему я сейчас должен больше делиться своими чувствами? Все кончено. Я всегда критиковал тренеров, которые делятся подробностями о том, что произошло [внутри команды], и кто виноват в этом. Я не такой.

    Пока я не вернусь в футбол, думаю, у меня есть право жить так, как живу сейчас. Это то, чего я хочу. «Манчестер Юнайтед» в прошлом», – сказал Моуринью. 

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