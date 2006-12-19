Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Галицкий увеличил долю в «Краснодаре» до 66,7%

    Теги премьер-лига Россия бизнес Краснодар Владимир Хашиг Сергей Галицкий Футбол

    Российский бизнесмен Сергей Галицкий увеличил долю прямого владения в ООО «Футбольный клуб «Краснодар».

    По данным СПАРК на 17 декабря 2018 года, доля Галицкого выросла до 66,7%.

    Ранее 51-летнему миллиардеру формально принадлежало лишь 50% клуба.

    Еще половина акций была записана на ЗАО «Объединенный капитал» (занимается вложениями в ценные бумаги), которым на 100% владеет Максим Вараскин.

    Вараскин тесно связан с бизнесом Галицкого: он был совладельцем ООО «Магнит» и ООО «Арт-Сайд». В настоящее время «Объединенный капитал» владеет 80% негосударственного пенсионного фонда «Магнит».

    Компании также принадлежат 75% ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Юг», вторым совладельцем которого выступает гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг.

    Галицкий продал «Магнит». Но «Краснодар» не бросит

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться