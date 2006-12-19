Галицкий увеличил долю в «Краснодаре» до 66,7%

Российский бизнесмен Сергей Галицкий увеличил долю прямого владения в ООО «Футбольный клуб .

По данным СПАРК на 17 декабря 2018 года, доля Галицкого выросла до 66,7%.

Ранее 51-летнему миллиардеру формально принадлежало лишь 50% клуба.

Еще половина акций была записана на ЗАО «Объединенный капитал» (занимается вложениями в ценные бумаги), которым на 100% владеет Максим Вараскин.

Вараскин тесно связан с бизнесом Галицкого: он был совладельцем ООО «Магнит» и ООО «Арт-Сайд». В настоящее время «Объединенный капитал» владеет 80% негосударственного пенсионного фонда «Магнит».

Компании также принадлежат 75% ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Юг», вторым совладельцем которого выступает гендиректор Владимир Хашиг.

Галицкий продал «Магнит». Но «Краснодар» не бросит