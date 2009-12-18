Месси о пятой «Золотой бутсе»: «Я в лучшей команде мира. Это сильно облегчает жизнь»

Нападающий «Барселоны» поделился мнением о завоевании пятой «Золотой бутсы».

«Когда я начинал карьеру, не ожидал такого. Я мечтал просто стать профессионалом, но такого и не представлял.

«Золотая бутса» – это плод работы и усилий всех моих одноклубников. Я выступаю за лучшую команду мира. Это облегчает жизнь.

Слава богу, сейчас я себя хорошо чувствую и физически, и психологически. Годы идут, я стараюсь заботиться о себе. Я делал это и по ходу всей карьеры, но сейчас – особенно.

Больше важных матчей, меньше времени на отдых. Я усердно работаю, чтобы играть в той же манере», – сказал Месси.

Месси вручили пятую «Золотую бутсу». Это рекорд