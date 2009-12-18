Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Месси о пятой «Золотой бутсе»: «Я в лучшей команде мира. Это сильно облегчает жизнь»

    Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Золотая бутса Футбол

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о завоевании пятой «Золотой бутсы».

    «Когда я начинал карьеру, не ожидал такого. Я мечтал просто стать профессионалом, но такого и не представлял. 

    «Золотая бутса» – это плод работы и усилий всех моих одноклубников. Я выступаю за лучшую команду мира. Это облегчает жизнь.

    Слава богу, сейчас я себя хорошо чувствую и физически, и психологически. Годы идут, я стараюсь заботиться о себе. Я делал это и по ходу всей карьеры, но сейчас – особенно. 

    Больше важных матчей, меньше времени на отдых. Я усердно работаю, чтобы играть в той же манере», – сказал Месси.

    Месси вручили пятую «Золотую бутсу». Это рекорд

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться