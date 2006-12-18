Павел Мамаев: «Следственные действия окончены. Не считаю нужным удерживать нас в СИЗО»

Полузащитник Павел Мамаев заявил, что его следует выпустить из СИЗО, поскольку следственные действия подошли к концу.

«Поддерживаю все доводы адвоката. Мое мнение: всем очевидно, что следственные действия подошли к концу. Допрошены все потерпевшие, свидетели и мы. Получены все экспертизы. Мы больше ничему не можем помешать. Думаю, все вокруг это осознают.

Надо учесть, что мы больше никак не можем повлиять на следствие. Ранее мы все принесли извинения потерпевшим. Я компенсировал Соловчуку ущерб в 500 тысяч рублей. Это на данный момент достойное возмещение, так как один из защитников сказал, что на практике малый вред – это 30-50 тысяч.

Мы полностью сотрудничаем со следствием и делаем все, чтобы быстрее завершилось расследование. Мы сдали документы. Все, кто с нами связан, делает все быстро и четко. Не считаю нужным удерживать нас здесь.

Прошу изменить решение Тверского суда, чтобы не оставлять всех нас дальше под арестом. Прошу позволить мне встретить Новый год с моей семьей», – сказал Мамаев.