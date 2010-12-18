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    Sports.ru открывает вакансию дизайнера редакции

    Теги Sports.ru Футбол

    Мы на Sports.ru уже давно поняли, что современное медиа не может развиваться без мощного графического наполнения. Именно поэтому мы уделяем много внимания визуализации материалов как на сайте и в приложениях, так и в соцсетях – и поэтому ищем дизайнера.

    Что делает дизайнер редакции:

    Создает крутые, яркие пикчи для наших соцсетей и оформляет инфографиками посты на сайте.

    Ты уже почти работаешь у нас, если:

    – Идеально ориентируешься в спорте

    – Можешь делать пикчи лучше BRFootball и Goal.com

    – Отлично владеешь Photoshop и Illustrator (навыки в моушн-дизайне и иллюстрации будут огромным плюсом)

    – Способен предлагать и реализовывать идеи

    Если в пунктах выше ты узнал себя, то для старта космической карьеры присылай резюме (или краткое описание того, что, как и где ты делал или учился) с примерами работ на design@sports.ru.

    Индивидуальный график, уникальная команда и возможность реализовывать самые смелые фантазии – все это прилагается.

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